В ООН признались в отсутствии надежды на мирное завершение конфликта на Украине

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, Антониу Гутерриш, выразил свои опасения относительно мирного разрешения конфликта на Украине. Это признание было сделано им в беседе с агентством TASS.

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Он выразил мнение, что вероятность мирного завершения конфликта на Украине в ближайшем будущем мала. Генеральный секретарь также подчеркнул, что обе стороны конфликта продолжают демонстрировать намерение эскалировать ситуацию и продолжать военные действия.

Антониу Гутерриш призвал международное сообщество признать и оценить усилия всех тех, кто пытается привести к окончанию этой драматической ситуации.

Ранее было объявлено, что ООН готова удовлетворить требования России, включая вопросы возвращения российских банков в систему международных финансовых транзакций SWIFT и обеспечение страховки российских судов от возможных ударов со стороны Украины в Черном море. Официальный представитель Министерства Иностранных Дел России отметил, что подобные обещания уже звучали ранее.

Эти события вызывают серьезные обеспокоенности в мировом сообществе и подчеркивают сложность и неопределенность ситуации на Украине.