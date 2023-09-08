Дания подтвердила доставку танков Leopard 1 на Украину

Министерство обороны Дании в официальном заявлении подтвердило поставку первых десяти танков Leopard 1A5 в Украину, распространенное агентством ТАСС. Как сообщается, уже десять единиц Leopard 1 находятся на украинской территории, а дополнительные поставки находятся на подходе.

реклама

Следует отметить, что обучение украинских военных проходит в Германии, где датские инструкторы проводят подготовку экипажей. Но, как сообщала газета The New York Times, возникла нехватка инструкторов в Германии для обучения украинских военных в эксплуатации устаревших танков Leopard 1A5. Эта нехватка вынуждает привлекать инструкторов из Нидерландов и Дании, где танки этой модели эксплуатировались более продолжительное время. Интересно, что некоторые из этих инструкторов уже являются гражданскими лицами в возрасте 50-60 лет.