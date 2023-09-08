В Австрии раскритиковали выдачу уклонистов Украине

Министерство юстиции Австрии остро высказало свою критику в адрес действий Киева, считая, что практика выдачи уклонистов Украине не соответствует нормам, установленным Европейским союзом. Эту информацию передает агентство TASS.

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Согласно высказанной позиции, основным документом, регулирующим процедуру экстрадиции граждан, является Европейская конвенция о выдаче. Важно подчеркнуть, что четвертая статья этой конвенции явно утверждает, что деяния, связанные с уклонением от выполнения воинской службы, не рассматриваются как преступления в соответствии с уголовным законодательством.

Следовательно, австрийские суды ссылаются на этот законный документ, применяя его положения для отказа в выдаче лиц, обвиняемых в уклонении от службы. Кроме того, австрийское правительство заявляет, что не располагает достоверными данными о количестве украинских беженцев, подпадающих под мобилизацию. По предварительным оценкам, их число может достигать 14 тысяч человек.

Ранее Министерство внутренних дел Австрии отказалось высылать из страны военнообязанных украинцев. Этот шаг был обоснован не только законодательными нормами, но и принципами государственного суверенитета Австрии.