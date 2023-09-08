ЕС опроверг использование Грузии для открытия «второго фронта» против России

Жозеп Боррель, выдающийся представитель европейской дипломатии, убежденно опровергает любые сведения о том, что Евросоюз (ЕС) преследует цель использовать Грузию как средство для создания дополнительного напряженного фронта в отношениях с Россией. В его высказываниях, представленных агентством ТАСС, прозвучала категоричная демаркация от такого рода утверждений.

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Боррель настаивает на том, что эти заявления носят характер пропаганды и являются необоснованными формами дезинформации. «Это абсолютно абсурдное утверждение - верить, что Евросоюз стремится задействовать Грузию для получения второго фронта в российско-украинском конфликте», - подчеркнул он.

Боррель призывает к осмотрительности и призывает не придавать серьезности подобным заявлениям, выражая сожаление в связи с распространением подобной дезинформации.

Ранее Боррель обрисовал стратегию Евросоюза, которая ориентирована на изоляцию России, и призвал своих партнеров, включая Грузию, принять в ней активное участие. Он признает, что Грузия, как важный партнер Евросоюза, должна принимать активное участие в этой стратегии.