Евросоюз призвал Грузию поучаствовать в изоляции России

Евросоюз активно работает над формированием стратегии, направленной на ужесточение изоляции России, и призывает своих партнеров, включая Грузию, присоединиться к этим усилиям. Это заявил глава европейской дипломатии, Жозеп Боррель, согласно информации, представленной агентством "Интерфакс".

реклама

Жозеп Боррель подчеркнул, что совместно с другими странами он активно работает над разработкой плана действий, направленного на изоляцию Москвы. Он также выразил признательность за сотрудничество в области соблюдения введенных антироссийских санкций.

Грузия, как важный стратегический партнер Евросоюза, имеет моральную и политическую обязанность активно поддерживать этот важный процесс. Кроме того, глава европейской дипломатии, Жозеп Боррель, заверил, что ЕС будет продолжать предоставлять поддержку Украине в полной мере необходимости.

Заслуживает внимания факт, что ранее глава Министерства иностранных дел Грузии, Илья Дарчиашвили, выразил решимость провести необходимые реформы в случае получения страной статуса кандидата на членство в Евросоюзе, что свидетельствует о явной нацеленности Грузии на полноправное членство в этой организации.