МИД России обвинил страны G7 в давлении на Индию из-за Украины

Страны, составляющие "Большую Семерку" (G7), активно оказывают давление на Индию, в попытке повлиять на ее позицию в рамках "Большой Двадцатки" (G20) в свете событий украинского конфликта. Этот дипломатический маневр вызвал озабоченность со стороны Министерства иностранных дел России.

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В ответ на этот натиск, Министерство иностранных дел России подчеркивает, что Индия придает первостепенное значение глобальному экономическому росту, устойчивому развитию, энергетической и продовольственной безопасности, а также проблемам климатических изменений и цифровой трансформации.

Тем не менее, страны "Большой Семерки", и особенно США, Великобритания, Германия и Франция, продолжают давить на Индию, настаивая на включении собственных подходов по украинской проблеме в окончательные документы G20.

"Индия отвергла запросы западных стран о привлечении Украины к участию во встречах G20, подчеркивая тем самым свою независимость и несмотря на конъюнктурные соображения, настаивая на важности собственных практических результатов, достигнутых за последний год", - подчеркнули в Министерстве иностранных дел России.

Ранее советник американского президента по вопросам национальной безопасности, Джейк Салливан, выразил интерес со стороны США в участии главы Украины, Владимира Зеленского, в саммите G20, который должен состояться в Индии.