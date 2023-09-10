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Экс-разведчик Риттер пообещал, что Путин переживет на посту президента некоторых президентов США
В США опровергли слова Блинкена о недолговечности Путина

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Экс-разведчик Корпуса морской пехоты США, Скотт Риттер, вдавшись в дискуссию о долгосрочной выживаемости президента России, Владимира Путина, категорично опроверг заявления госсекретаря США, Энтони Блинкена. Риттер выразил уверенность в том, что Путин способен преодолеть любые вызовы, даже изменение американской президентской власти. Своими рассуждениями он поделился в ходе интервью, предоставленного Youtube-каналу Judging Freedom.

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Риттер подчеркнул: «Он [Блинкен] утверждает, что Путин не выдержит испытаний временем. Однако стоит вспомнить, что Путин успешно пережил президентские смены в США, начиная с Билла Клинтона и заканчивая Джорджем Бушем-младшим, Бараком Обамой и Дональдом Трампом. Следовательно, он способен выжить и в нынешних условиях, вместе с Джо Байденом». Риттер при этом отметил, что американцы до сих пор не нашли решения своей "проблемы Путина".

Слова Риттера также сопровождались его утверждением о том, что Соединенные Штаты активно провоцируют конфликт на Украине с намерением свергнуть российское руководство. Важно отметить, что провал контрнаступления Вооруженных сил Украины лишь укрепил позицию России и подтвердил скорое поражение Киева в данном сценарии.

Ранее Риттер также подверг сомнению компетентность Блинкена в вопросах военной тактики, считая, что для оценки событий на линии конфликта необходимо личное присутствие на месте. В заключение, он выразил опасение о возможных трагических последствиях, которые могли бы ожидать дипломата, если бы он решался отправиться в опасные районы, такие как Работино или Артемовск.

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