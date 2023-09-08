Британские самолеты начали охранять суда с украинским зерном

Самолеты британских военных воздушных сил активно участвуют в обеспечении безопасности торговых судов, перевозящих украинское зерно в Черном море. Эта мера была предпринята после того, как Россия вышла из зерновой сделки 17 июля. Эту информацию опубликовало издание The Telegraph, ссылаясь на источники в правительстве Риши Сунака.

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В рамках операций по мониторингу, британские военные самолеты активно патрулируют воздушное пространство над Черным морем, с целью предотвратить возможные атаки со стороны России на торговые суда, занимающиеся перевозкой зерна.

Представители правительства Великобритании подчеркнули свою готовность использовать военную авиацию для тщательного наблюдения за активностью России в Черном море и обеспечения безопасности судов.

Кроме того, стоит отметить, что ранее появились информационные сообщения о намерениях Соединенных Штатов разместить свое ядерное оружие на территории Великобритании в ближайшем будущем. Министерство иностранных дел России среагировало на это заявление, охарактеризовав его как шаг, который может усугубить ситуацию.