В Финляндии начали разбрасывать вакцину от бешенства на границе с Россией

В юго-восточных регионах Финляндии, прилегающих к российской границе, была инициирована необычная мера в борьбе с бешенством: распыление съедобной вакцины из воздуха. Эту новость сообщает престижное финское издание Yle.

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Данная вакцина принимает форму спрессованных кусков пищи, предназначенных для животных. Национальное агентство по безопасности продуктов утверждает, что такой подход поможет предотвратить распространение бешенства в стране.

Разбрасывание вакцины осуществляется при помощи самолетов над территорией между Иломантси и Виролахти, а также вдоль южного побережья, от восточной границы до Пюхтяя.

Следует отметить, что на данный момент Финляндия считается беспрецедентно свободной от бешенства, и последний случай этой болезни на территории страны был зафиксирован еще в 1991 году.

Ранее премьер-министр Эстонии, Кая Каллас, высказала предложение ввести общее торговое эмбарго для стран, имеющих общие границы с Россией, и Финляндия здесь оказалась в ключевой роли.