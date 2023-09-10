Стало известно о планах Байдена встретиться с представителем Китая на G20

Джо Байден, президент США, выразил намерение встретиться и провести диалог с представителем Китая во время предстоящего саммита "Большой двадцатки" (G20), запланированного в Индии. Об этом сообщили официальные источники в Белом доме, как сообщает агентство Bloomberg.

реклама

Советник по национальной безопасности президента, Джейк Салливан, отметил, что на данный момент еще нет конкретных планов взаимодействия между главой США и премьер-министром Китая, Ли Цяном.

Ранее представитель администрации Белого дома выразил поддержку и желание, чтобы глава Украины, Владимир Зеленский, участвовал в саммите G20. Он подчеркнул, что присутствие украинского лидера на данном мероприятии могло бы принести дополнительные пользу и сыграть положительную роль.