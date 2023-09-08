Канада проведет расследование о вмешательстве Китая и России в выборы

Правительство Канады, под руководством премьер-министра Джастина Трюдо, объявило о намерении провести обширное расследование, касающееся потенциального вмешательства Китая и России в выборные процессы страны, в соответствии с сообщением агентства Bloomberg.

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Из информации, которая просочилась через средства массовой информации, стало известно, что имеются данные о попытках Китая вмешаться в федеральные выборы Канады, прошедшие в 2019 и 2021 годах, с целью поддержать кандидатов, расположенных к сотрудничеству с Пекином. После долгих переговоров с оппозиционными партиями относительно условий проведения открытого расследования, правительство Джастина Трюдо объявило о том, что расследование будет возглавлять судья Мари-Жозе Хог, работающая в Апелляционном суде Квебека.

Судья Хог получит задачу исследовать не только вмешательство Китая, но и активности России, а также действия других иностранных государственных и негосударственных субъектов, которые могли повлиять на результаты двух последних выборных кампаний, заявил министр общественной безопасности Доминик Леблан. Важно отметить, что конкретные страны, подвергнутые расследованию, не были оглашены. Тем не менее в предыдущих обсуждениях, проведенных оппозицией в Палате общин, были названы Индия и Иран как потенциальные участники попыток вмешательства во внутренние дела Канады.

Российская сторона категорически отвергла обвинения в своем вмешательстве в выборные процессы Канады, подчеркнув, что Канада никогда не представила убедительных доказательств, подтверждающих такие обвинения. Посол России в Оттаве, Олег Степанов, призвал к более тщательному анализу данных обвинений и их подтверждению.