Байден продлил чрезвычайное положение в США

Президент США, Джо Байден, принял решение продлить срок действия чрезвычайного положения в стране ещё на один год, согласно информации, опубликованной агентством РИА Новости.

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Официальное заявление от имени президента гласит: "Я принимаю решение о продлении национального чрезвычайного положения, установленного исполнительным указом №13848, который был объявлен в ответ на риски иностранного вмешательства в выборы в Соединенных Штатах и подрыв общественного доверия граждан".

Следует отметить, что этот указ был первоначально введен 12 сентября 2018 года для противодействия необычным и экстраординарным угрозам национальной безопасности, связанным с иностранной политикой, направленной на вмешательство в американские выборы. В настоящее время, несмотря на исторические попытки иностранных сил использовать американскую политическую систему в своих интересах, отсутствуют конкретные доказательства такого вмешательства.

Следует также отметить, что это уже не первый раз, когда Джо Байден продлевает чрезвычайное положение. Ранее, в сентябре 2022 года, он сделал подобное заявление, подчеркнув, что Соединенные Штаты остаются под пристальным вниманием иностранных сил, стремящихся оказать влияние на внутренние дела страны.