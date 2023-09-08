В России отвергли обвинения во вмешательстве в канадские выборы

Заявление посла России в Оттаве, Олега Степанова, настойчиво подчеркивает, что Россия никогда не вмешивалась в канадские выборы. Обвинения подобного рода не соответствуют фактической ситуации и не могут быть подтверждены. Степанов выразил это мнение в беседе с журналистами, информацию о которой сообщает агентство ТАСС.

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Канада, в свою очередь, приняла решение провести открытое расследование возможного вмешательства иностранных государств, включая Россию, в выборы и общественные процессы в стране. После такого анонса Степанов отметил, что Канада никогда не предоставила ни одного доказательства, подтверждающего вмешательство Москвы во внутренние дела Канады.

Дипломат подчеркнул, что подобные "теории заговора" полностью далеки от реальности и не подтверждены фактами. Он также выразил мнение, что обвинения в адрес иностранных сил во вмешательстве являются удобным инструментом для политических манипуляций и игр внутри страны.

Ранее, в марте, премьер-министр Канады Джастин Трюдо приказал назначить специального следователя для проверки информации о возможном вмешательстве Китая в местные выборы, которые проходили в 2019 и 2021 годах. Необходимо отметить, что это решение было принято в ответ на давление со стороны канадских СМИ и вызвало широкий общественный интерес.