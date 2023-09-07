Стало известно о планах США отправить Украине новую партию кассетных боеприпасов

Администрация президента США Джо Байдена активно готовится к отправке новой партии кассетных боеприпасов в Украину. Это важное развитие событий было обнародовано в сообщении, опубликованном газетой The New York Times (NYT), с прямыми ссылками на заявления высокопоставленных американских чиновников.

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Из трех высокопоставленных источников стало известно, что через два месяца после предыдущей поставки боеприпасов в Киев, Белый дом планирует отправить дополнительную партию. Главной целью этого шага является обеспечение Вооруженных сил Украины надежными запасами боеприпасов, чтобы поддержать их оперативные действия.

Один из высокопоставленных американских чиновников подчеркнул, что предоставленное оружие сыграло значимую роль, помогая Украине сохранить импульс, который ее вооруженные силы недавно набрали на южном фронте.

Ранее, Соединенные Штаты объявили о выделении нового пакета помощи для Украины в размере 175 миллионов долларов. В этот пакет помощи включены снаряды с обедненным ураном, 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с ядром из обедненного урана, а также противотанковые ракетные комплексы, средства навигации и связи для поддержки обороны Украины.