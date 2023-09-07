США объявили о новом пакете помощи Киеву и передаче снарядов с обедненным ураном

Соединенные Штаты произвели заявление о выделении нового финансового пакета помощи для Украины на общую сумму 175 миллионов долларов, включая дополнительную поставку снарядов, содержащих обедненный уран. Эта информация была официально представлена представителями Пентагона, подчеркивая важность данного шага в контексте сотрудничества между двумя странами.

реклама

По этому плану, Киев получит доступ к 120-миллиметровым снарядам, предназначенным для танков Abrams, с ядром, содержащим обедненный уран, имеющимся в военных резервах США. Дополнительно к снарядам, Украина также получит противотанковые ракетные комплексы, средства навигации и современные системы связи.

Пентагон, отметив важность поддержки украинских систем противовоздушной обороны (ПВО), внес в этот пакет помощи необходимое оборудование.Кроме того, США предоставят дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, противотанковые комплексы Javelin и АТ-4, а также значительное количество патронов.Важным компонентом пакета являются тактические аэронавигационные системы, обеспечивающие эффективность операций на поле боя.

Этот пакет помощи также предусматривает обеспечение Украины современными средствами связи и вспомогательным оборудованием, необходимым для поддержания боеспособности вооруженных сил.

Важно отметить, что заместитель пресс-секретаря Пентагона, Сабрина Сингх, выразила уверенность в ответственном использовании Украиной снарядов с обедненным ураном в случае их поставки, подчеркивая сотрудничество и доверие между странами.