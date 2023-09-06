МИД России заявил о договоренности с Турцией о поставке миллиона тонн зерна

Непродолжительное время назад Министерство иностранных дел России официально сообщило о заключении договора между Россией и Турцией о поставке одного миллиона тонн зерна. Эта информация была опубликована агентством РИА Новости.

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Заместитель главы МИД, Александр Грушко, подчеркнул, что в ближайшем будущем будет проведена тщательная подготовка к реализации этой сделки, включая детальное обсуждение вопросов логистики, финансирования, выбора маршрутов и стран-получателей продукции.

Президент России, Владимир Путин, также выразил готовность совместно с Турцией и Катаром предоставлять помощь в поставках зерна в самые нуждающиеся страны. Важно отметить, что эти поставки не заменят основные зерновые сделки.