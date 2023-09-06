США заверили в ответственном применении Украиной снарядов с обедненным ураном

Командование Соединенных Штатов выражает полную уверенность в том, что Украина будет ответственно использовать боеприпасы с обедненным ураном в случае их поставки. Заместитель пресс-секретаря Пентагона, Сабрина Сингх, подчеркнула, что Киев будет строго соблюдать нормы и стандарты при применении этих боеприпасов. Она также отметила, что официальное заявление от оборонного ведомства США будет предоставлено в соответствии с установленными процедурами. Сингх подчеркнула, что снаряды с обедненным ураном уже давно используются на танках, применяемых не только американскими вооруженными силами, но и теми, которые будут поставлены Украине.

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"Если эти боеприпасы будут включены в пакет военной помощи в ближайшем будущем, мы абсолютно уверены, что украинские военные будут использовать их с максимальной ответственностью", - подчеркнула Сингх.

Ранее газета Politico, ссылаясь на источники в администрации президента США Джо Байдена, объявила, что Вашингтон официально сообщит о поставке Украине боеприпасов с обедненным ураном 6 сентября.