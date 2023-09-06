В Польше обвинили Украину в переходе границ

Украина решительно подходит к вопросу о продлении запрета на импорт украинского зерна Польшей и не исключает обращения в Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом заявил Симон Шинковский, министр по делам Евросоюза Польши, в интервью Рolskie Radio 24.

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Известно, что в случае продления запрета после 15 сентября, Украина планирует обратиться в ВТО. Несмотря на хорошие отношения между странами, Украина ощущает необходимость в защите своих интересов.

Шинковский отметил, что Украина действует решительно, но в то же время учитывает сложную обстановку в регионе, включая боевые действия. Польша выражает понимание к позиции Украины, но также обозначает свои границы в уступках и терпимости.

Ранее несколько стран, включая Польшу, Словакию, Венгрию, Болгарию и Румынию, выразили намерение обратиться к Еврокомиссии с просьбой продлить запрет на импорт украинского зерна до конца года.