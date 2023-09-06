Глава Минобороны Британии подтвердил уничтожение танка Challenger 2 в зоне СВО

Глава Министерства обороны Великобритании, Грант Шаппс, подтвердил уничтожение британского танка Challenger 2 в рамках специальной военной операции (СВО). Информацию об этом распространило агентство РИА Новости.

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"Я подтверждаю этот факт", - заявил министр, подчеркнув, что Великобритания не планирует направлять новый танк для замены уничтоженного.

Ранее, на Украине был зафиксирован первый случай уничтожения британского танка Challenger 2, переданного Киеву со стороны Лондона. Событие было запечатлено на видеозаписи и опубликовано в Telegram-канале "Военкоры Русской весны".

На опубликованных кадрах видно британский танк, охваченный пламенем и стоящий на обочине дороги. По всей видимости, видеозапись была сделана из автомобиля, проезжавшего мимо горящего танка.