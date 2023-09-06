Стало известно об отсутствии у ООН рычагов для реализации зерновой сделки

Бывший Заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН), Бенон Севан, выразил свою озабоченность относительно недостаточной эффективности мер, предпринимаемых ООН в рамках зерновой сделки. В ходе своих комментариев он отметил, что ООН лишена необходимых инструментов для обеспечения выполнения данной сделки. Кроме того, Севан подчеркнул свое понимание позиции России, которой при заключении соглашения были даны обещания, но они оказались невыполненными, включая обещания о поставках зерна и удобрений на мировой рынок.

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Бывший замгенсек ООН выразил свое недовольство двойными стандартами, которые могут быть применены в данной ситуации. Он акцентировал внимание на важности честного выполнения соглашений и призвал к прекращению обвинений в адрес России. Севан отметил, что стороны соглашения должны либо строго придерживаться его условий, либо признать, что сделка не функционирует.

Ранее Генеральный секретарь ООН, Антониу Гутерриш, подтвердил обязательство международной организации выполнить меморандум по экспорту российского зерна и удобрений. Вопросы, связанные с черноморской инициативой, приобрели особое значение в ходе встречи с генсеком в рамках саммита по продовольственным системам в Риме.







