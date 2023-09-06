В Киев с официальным визитом приехал госсекретарь США

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки, Энтони Блинкен, официально прибыл в Киев в рамках официального визита. Эту информацию передает агентство УНИАН через свой Telegram-канал.

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По данным украинского издания "Страна.ua", в центре Киева было введено временное ограничение движения, что подтверждается видеозаписью, распространенной в сети, на которой видно пустые улицы и безавтомобильные дороги.

О возможности визита госсекретаря Блинкена в Киев стало известно ранее, во вторник, 5 сентября, однако тогда подробности его визита не раскрывались. Заместитель официального представителя Госдепартамента США, Ведант Патель, воздержался от подтверждения этой информации.

Следует отметить, что несколькими днями ранее госсекретарь Блинкен призвал Конгресс США незамедлительно выделить финансовую помощь Украине. В конце лета он также выразил необходимость одобрения запроса американского президента Джо Байдена о предоставлении Украине дополнительных 24 миллиардов долларов в качестве военной и экономической поддержки.

В феврале того же года президент США Джо Байден также посетил Украину, совершив официальный визит в Киев. В ходе этого визита Байден посетил Михайловский собор и вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским возложил цветы. Этот визит был знаменательным моментом, так как он состоялся впервые после начала полномасштабных военных действий на Украине.