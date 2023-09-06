В Нидерландах усомнились в проведении выборов на Украине

Сейчас на Украине возникают сомнения по поводу проведения выборов, как сообщила глава Министерства обороны Нидерландов, Кайса Оллонгрен, в интервью Politico.

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"Ситуация, связанная с вооруженным конфликтом, может создать определенные трудности для организации выборов. Тем не менее, важно, что дискуссии и дебаты продолжаются", - отметила руководитель ведомства.

Оллонгрен подчеркнула необходимость оставить окончательное решение о проведении выборов на усмотрение украинских властей, в то время как Запад будет наблюдать за развитием событий.

Ранее президент Украины, Владимир Зеленский, объявил о своем намерении баллотироваться на второй срок на предстоящих выборах главы государства, а также подтвердил обязательство не оставлять Украину.