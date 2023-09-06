Стало известно о новых военных поставках Германии на Украину

На прошедшей неделе Федеральное министерство обороны Германии осуществило поставку значительного объема военной техники и боеприпасов на Украину, включая десять тысяч снарядов, предназначенных для зенитной самоходной установки Gepard, 32 грузовых транспортных средства и четыре бронированных автомобиля. Это важное событие было объявлено агентством РИА Новости.

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Помимо указанной выше техники, Германия также предоставила Украине танковый мостоукладчик Biber, 20 тысяч единиц стрелковой амуниции, несколько прицепов и полуприцепов, а также 26 880 патронов калибра 40 мм. Эти поставки важны для поддержания обороноспособности Украины.

Министр иностранных дел Германии, Анналена Бербок, 23 августа подчеркнула, что Германия оказала Украине помощь в размере 22 миллиардов евро с начала спецоперации и подтвердила прочную поддержку Украины со стороны ФРГ.

Ранее Министерство иностранных дел России предупредило западные страны о возможных последствиях после появившихся информаций о возможном производстве вооружений на Украине Германией и Швецией. Это действие может рассматриваться как дополнительный сигнал о вовлечении западных стран в данный конфликт.