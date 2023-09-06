Появилось опровержение перевозки оружия на российском судне из ЮАР

Власти Южно-Африканской Республики (ЮАР) на днях представили доклад, являющийся убедительным опровержением утверждений, сделанных независимой комиссией относительно предполагаемой перевозки оружия на российском судне Lady R в декабре 2022 года. Краткое изложение данного доклада доступно на веб-сайте правительства республики.

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Внутри доклада отмечается, что грузы, доставленные судном Lady R в ЮАР, имели назначение для Вооруженных Сил Южно-Африканской Республики и были заказаны этими вооруженными силами. Также подчеркивается, что указанный груз планировалось поставить по запросу компании Armscor ещё в 2018 году, однако появились задержки в связи с пандемией COVID-19 и рядом других факторов.

Согласно информации, представленной в докладе, российское судно, которое посетило базу Военно-Морского Флота ЮАР в Саймонстауне, лишь разгрузило свой груз и ничего дополнительного не загружало перед отправкой. Важно отметить, что, несмотря на слухи о возможной погрузке оружия, комиссия не обнаружила никаких доказательств, подтверждающих эти утверждения.

Доклад также подчеркивает, что ЮАР не вмешивалась в выбор судна, которое доставит данный груз, и отмечает, что санкции, введенные США в отношении судна Lady R, не были поддержаны ООН и не являются обязательными для стран южного африканского региона.

Ранее президент ЮАР, Сирил Рамафоса, высказал свое мнение относительно краткого отчета, представленного независимой комиссией, подчеркнув, что доказательств перевозки оружия на российском судне не было обнаружено. Он также подчеркнул, что полный доклад останется засекреченным в целях обеспечения безопасности Вооруженных Сил страны.