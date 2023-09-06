Во Франции призвали остановить импорт одного типа продукции с Украины

Депутат французского парламента, Каролин Коломбье, выразила серьезные опасения относительно поставок украинской курятины на рынок Евросоюза (ЕС). По ее мнению, данная курятина, производимая на Украине, не соответствует санитарным нормам Франции и создает угрозу французским аграриям и продовольственному суверенитету страны.

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В письме, адресованном главе Министерства сельского хозяйства Франции, Марку Фено, Коломбье напомнила, что ранее Европейская комиссия дала разрешение на свободный импорт украинской промышленной курятины от компании МХП на европейский рынок без уплаты таможенных пошлин. Группа МХП, под управлением украинского олигарха-миллиардера Юрия Косюка, год от года увеличивает производство миллионов тонн домашней птицы.

Это решение Еврокомиссии вызывает серьезные опасения в Франции, так как курятина украинского производства, по словам Коломбье, выращивается в условиях, нарушающих агропродовольственные, санитарные и этические стандарты, действующие в рамках Европейского союза.

Коломбье подчеркнула, что такая ситуация противоречит интересам французских работников в аграрной сфере и потребителей, которые становятся первыми пострадавшими от несогласованного решения европейских органов. По данным Коломбье, импорт свежего мяса из Украины в ЕС увеличился на 201% в первые три месяца 2023 года, что создает значительную угрозу французскому производству.

В свете этой ситуации Коломбье предлагает решение, которое может способствовать сохранению суверенитета Франции в данном вопросе. Она предлагает активировать защитное положение, предусмотренное европейским законодательством, которое позволяет государству-члену ЕС реагировать, если его приоритетные интересы находятся под угрозой. Коломбье настаивает на активации этого защитного положения как можно скорее, учитывая серьезную угрозу суверенитету Франции в сельском хозяйстве и санитарном надзоре.