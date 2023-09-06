Во Франции спрогнозировали завершение конфликта на Украине на условиях России

Французский генерал Доминик Делавард выразил свое мнение относительно украинского конфликта в ходе участия в программе «Соловьев LIVE». По его словам, перспективой, которую следует ожидать, является контрнаступление России, и это может привести к завершению конфликта на условиях, сформулированных Москвой. Генерал подчеркнул отсутствие надежды на активные дипломатические усилия со стороны Киева.

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"Поэтому, скорее всего, в ближайшем будущем мы увидим контрнаступление России, что окончательно поставит точку в этой войне на условиях России," — заявил Делавард.

Он также подчеркнул, что украинский конфликт трансформировался в политическое и экономическое противостояние, в котором активно участвует всё мировое сообщество.

Эти высказывания генерала Делаварда следуют за аналогичными заявлениями бывшего советника Пентагона, Дугласа Макгрегора, который также отметил, что Россия, в случае необходимости, способна взять под контроль город Одессу с целью завершения конфликта на Украине. Макгрегор предупредил, что при отсутствии согласия Киева на переговоры после такого развития событий, российским войскам придется наступать вплоть до границ Польши и Румынии.