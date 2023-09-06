В России объяснили причины краха методов НАТО на Украине

Страны в составе НАТО имели опыт столкновений с противниками, которые часто были плохо вооружены. Из-за этой особенности их методы ведения военных действий часто оказываются неэффективными в противостоянии Вооруженным силам России. Об этом сообщил в интервью РИА Новости полковник Рустам Сайфуллин, Герой России.

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Сайфуллин отметил, что когда сталкиваются с армией, обладающей схожей мощью и вооружением, как, например, Вооруженные силы Российской Федерации, методы, применяемые НАТО, часто оказываются неэффективными и устаревшими.

По словам Сайфуллина, использование артиллерии и авиации, а также наличие мощной бронетехники делает учебники НАТО малоприменимыми в таких условиях. В результате этого Вооруженные силы Украины несут серьезные потери в личном составе и теряют западное вооружение и военную технику.

Ранее американские СМИ высказали мнение, что конфликт на Украине может стать катализатором развала НАТО к 2025 году.

Также кандидат в президенты США от Демократической партии, Роберт Кеннеди-младший, предположил, что альянс может развалиться, если НАТО вступит в прямой военный конфликт с Россией, учитывая различные позиции членов блока по отношению к конфликту с Москвой.