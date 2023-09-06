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Bloomberg: 3,3 миллиона граждан Украины могут не вернуться домой из-за границы
Украине предрекли многомиллионные потери

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Исследование, проведенное Центром экономической стратегии Украины и описанное в сообщении от Bloomberg, подчеркивает важную тенденцию: более трех миллионов граждан Украины, что составляет приблизительно 8,8 процента населения до начала конфликта, могут остаться за границей и не вернуться на родину.

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Конкретнее, исследование отмечает: "Результаты исследования свидетельствуют о том, что около 3,3 миллиона украинцев, или около 8,8 процента населения до начала конфликта, могут не вернуться обратно", как уточняет автор материала.

Важно отметить, что объем этой возможной эмиграции может увеличиваться в зависимости от длительности конфликта. Исследование подчеркивает, что чем дольше продлится боевые действия, тем больше украинцев могут решить сделать свои временные убежища новыми местами жительства.

Эта перспектива представляет собой серьезную угрозу для процесса восстановления страны после конфликта. По информации издания, возможный отток населения может оказать отрицательное воздействие на экономику Украины.

В рамках геополитических дискуссий, ранее кандидат в президенты США от Демократической партии, Роберт Кеннеди-младший, выразил мнение о возможной дезинтеграции НАТО в случае прямого военного столкновения с Россией. Он также подчеркнул, что не все члены данной военной коалиции готовы конфронтировать с Россией.

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