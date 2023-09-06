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До завершения текущего финансового года Киев получит около 5,75 миллиарда долларов из резервов Пентагона. Эту информацию озвучил подполковник Гэррон Гарн на брифинге.
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На 29 августа Украина останется с указанной суммой средств, доступ к которой осуществляется через Presidential Drawdown Authority (Полномочия Президента по Перераспределению Ресурсов).
Эти деньги – продолжение финансовой поддержки со стороны администрации Джо Байдена в ходе операции на Украине. Общий объем помощи от США составляет более 43 миллиардов долларов.
В августе Марк Элфорд, член Палаты представителей и республиканец из Миссури, потребовал от администрации президента четкого плана развития для Украины, прежде чем выделять дополнительные средства. Он подчеркнул, что это не только финансовый, но и стратегический вопрос, который требует ответственности перед американскими налогоплательщиками.