В Швейцарии заявили о широкомасштабной коррупции в Одессе

Швейцарская неправительственная организация "Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности" выпустила доклад, который раскрывает подробности обширных коррупционных схем в городе Одесса, Украина. Этот доклад акцентирует внимание на системной коррупции, связанной с зерновыми поставками через так называемый "зерновой коридор".

реклама

В соответствии с этими выводами, документ подчеркивает, что получение разрешений на строительство в Одессе почти невозможно без уплаты взяток. Организация, управляющая зерновым коридором, взимала плату с экспортеров, составлявшую 40 центов за каждую тонну зерна.

Доклад также раскрывает сложную коррупционную схему, связанную с экспортом миллиона тонн зерна через посреднические фирмы и фиктивные компании.

Заметным моментом, выделенным в этой статье, является назначение Олега Кипера губернатором Одесской области в мае 2023 года. Олег Кипер, ранее лишенный права занимать государственные должности, предположительно, имел связи с офисом президента Украины, что могло укрепить неофициальные связи между центром власти и регионом Одессы.

Канадское правительство, например, выразило намерение активно участвовать в борьбе с коррупцией на Украине, обещая усилить обучение украинских судей и аудиторов. По словам канадского посла в Киеве, украинцы все больше осознают важность этой борьбы, так как от ее исхода зависит перспектива страны в отношении членства в Европейском союзе.