В Бельгии сравнили истребители F-16 для Украины с просроченным лекарством

Снабжение Украины истребителями F-16 вызывает обеспокоенность военных, которые выразили опасения, что это будет аналогично предоставлению просроченных лекарств. Генерал-лейтенант Фредерик Гетинк, начальник управления материального обеспечения армии Бельгии, подчеркнул, что передача старых истребителей, которые уже признаны устаревшими и подлежат списанию Украине, может поставить под угрозу безопасность ее пилотов.

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"Наши самолеты отправляются на пенсию из-за износа. Они налетали так много часов, что их структура износилась до предела. Отправлять такие самолеты в Украину, которые мы сами не будем использовать, - это неприемлемо," - предостерег Гетинк.

Бельгия уже оказала поддержку Украине, предоставив бронемашины Lynx, грузовики Volvo, боеприпасы, топливо и медикаменты. Тем не менее, генерал Гетинк подчеркнул, что это не означает автоматической передачи старых истребителей F-16, особенно в свете ожидаемых поставок новых F-35.

Ранее сообщалось о создании коалиции стран, включая Бельгию, которые будут обучать пилотов Украины управлению истребителями F-16.