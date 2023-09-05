В МИД прокомментировали планы США направить ядерное оружие в Британию

Официальный представитель МИД России, Мария Захарова, выразила серьезную обеспокоенность возможным возвращением американского ядерного оружия на территорию Великобритании. Захарова подчеркнула, что данный шаг будет рассматриваться как эскалация и прямое отступление от текущих усилий, направленных на вывод всех ядерных вооружений США из стран Европы.

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На видеобрифинге, трансляция которого доступна на YouTube-канале МИД России, Захарова выразила свои опасения по поводу данной инициативы. Эти беспокойства возникли после сообщений о планах Соединенных Штатов переместить свои ядерные арсеналы на британскую территорию, что было упомянуто в проекте бюджета ВВС США на финансовый год 2024 и подтверждено Федерацией американских ученых (FAS).

Тем не менее, мнение полковника в отставке, военного обозревателя Виктора Литовкина, сводится к выводу, что такое размещение американских ядерных арсеналов на территории Соединенного Королевства не имеет стратегической ценности.

Эта ситуация приобретает важное значение с точки зрения будущей ядерной политики и безопасности в регионе.