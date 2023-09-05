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Захарова: посольства РФ в Швеции и ФРГ предприняли демарш из-за оружия для Киева
Захарова рассказала о демарше посольства России в Германии и Швеции

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Посольства Российской Федерации в Швеции и Германии выразили свои официальные возражения в связи с планами компаний из данных стран начать производство вооружения для Украины. Информацию о данном демарше предоставила Мария Захарова, пресс-секретарь Министерства Иностранных Дел Российской Федерации, в ходе ее брифинга, который был онлайн-транслирован на платформе YouTube.

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Захарова подчеркнула, что "в случае реализации вышеперечисленных планов, Российская Федерация намерена предпринять все необходимые меры для обеспечения собственной национальной безопасности." Она отметила, что посольства России в Берлине и Стокгольме уже провели неотложные дипломатические действия, направленные на выражение официальных протестов в Министерствах Иностранных Дел Германии и Швеции.

Захарова также выразила уверенность в том, что обе столицы осознают важность ситуации и будут действовать с учетом интересов всех сторон.

Ранее Президент Украины, Владимир Зеленский, анонсировал намерение Украины разрабатывать шведские боевые машины пехоты, подчеркнув, что речь идет о модели CV90.

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