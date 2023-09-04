Офтальмолог заподозрила Шольца в попытке привлечь внимание повязкой на глазу

Канцлер Германии Олаф Шольц вызвал большой интерес общественности своим решением носить повязку на глазу после полученной травмы. Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Инна Швайликова, считает, что такое решение принимается исключительно в редких случаях.

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"По медицинским нормам, повязки применяются крайне редко исключительно при серьезных повреждениях. При воспалении или инфекции использование повязки на глазу абсолютно противопоказано, так как это может способствовать размножению бактерий, находящихся под ней. После воспалительных процессов мы всегда советуем оставить глаз открытым для проведения очистительных процедур, таких как промывание и применение антибактериальных капель. Наложение повязки в случае воспаления считается недопустимым", - пояснила она.

Тем не менее, офтальмолог признает, что в данном случае политик мог решить носить повязку из эстетических соображений, чтобы скрыть синяки или ссадины.

"Вероятно, это был ход, направленный на привлечение внимания общественности. Основное назначение повязки - обеспечение безопасности после операции, например, при замене хрусталика, чтобы пациент мог благополучно доехать домой из медицинского учреждения. Однако после этого этапа повязку обычно снимают, и пациентам назначают противовоспалительные капли", - добавила собеседница.

4 сентября Олаф Шольц опубликовал фотографию с повязкой на глазу в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter), выразив ожидание мемов и поблагодарив за пожелания. Повязка появилась после полученной им травмы во время пробежки два дня назад, что помешало ему посещать предвыборные мероприятия его партии.