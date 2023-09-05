Песков прокомментировал предстоящую встречу Путина и Си Цзиньпина

Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, дал разъяснения относительно предстоящей встречи между президентом России, Владимиром Путиным, и лидером Китая, Си Цзиньпином. Официальное заявление было распространено агентством ТАСС.

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По словам Пескова, в настоящее время активно обсуждаются детали этой встречи, включая дату проведения. Он подчеркнул, что пока нет конкретной даты для этого мероприятия. Это связано с насыщенным графиком взаимодействий на разных уровнях, как на уровне министерств и ведомств, так и на самом верхнем государственном уровне. Поэтому процесс согласования времени для такой встречи требует особого внимания и усилий.

Песков также заверил, что российская сторона обязательно предоставит своевременную и информативную информацию о назначенной дате встречи мировых лидеров.

Ранее, Владимир Путин объявил о предстоящей встрече с председателем КНР, Си Цзиньпином. Основной целью этой встречи станет обсуждение развития гуманитарных связей между Россией и Китаем, что придает этому мероприятию большое значение.