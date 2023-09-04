Песков высказался о выдаче командиров «Азова» после встречи Путина и Эрдогана

Тема передачи Украине командиров бригады "Азов," признанной в России террористической организацией, на переговорах между президентами России, Владимиром Путиным, и Турции, Реджепом Тайипом Эрдоганом, оставалась нераскрытой, как заявил пресс-секретарь российского лидера, Дмитрий Песков, согласно сообщению ТАСС.

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По словам представителя Кремля, эта тема считается особо чувствительной.

В начале июля президент Украины, Владимир Зеленский, объявил о возвращении пятерых экс-командиров бригады "Азов" на родину из Турции. В ответ на это заявление, Песков подчеркнул, что Россия не была уведомлена об этой передаче.

В последующем турецкие власти заявили, что предоставили Москве пояснения по данному вопросу. Несмотря на то, что подробности разговора не были раскрыты, было замечено, что ситуация стала более ясной, и напряженность в отношениях между двумя странами не возросла.