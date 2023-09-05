Песков высказался об участии Путина в G20

На данный момент, решение о том, будет ли президент России, Владимир Путин, присутствовать на саммите G20 в Индии, еще не принято. Эту информацию подтвердил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, в сообщении агентства РИА Новости.

реклама

По его словам, известно, что в мероприятии будет участвовать министр иностранных дел России, Сергей Лавров, однако судьба участия президента в мероприятии остается неопределенной. Ранее было объявлено, что Лавров представит Россию на саммите G20, после телефонного разговора между Путином и премьер-министром Индии, Нарендрой Моди. Моди выразил свою признательность Путину за его участие в G20 и понимание данного решения.

Важно отметить, что ранее Путин уже принимал участие в саммите БРИКС, но это проходило в формате видеоконференции. Такое решение было связано с решением Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента России в марте 2023 года.

Сам саммит G20 в Индии запланирован на 1 декабря 2023 года в городе Нью-Дели. Индия председательствует в G20 с декабря 2022 года и планирует провести более 200 мероприятий по всей стране, чтобы продемонстрировать свое культурное наследие.