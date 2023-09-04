США и ЕС решили надавить на ОАЭ для прекращения помощи России

Представители США и ЕС, в ходе своего визита в Объединенные Арабские Эмираты, намерены оказать давление на высших должностных лиц страны с целью прекращения оказания поддержки России. Эту информацию сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на официальных источников.

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Западные делегаты выразили недовольство тем, что призывы к ОАЭ остановить экспорт чипов и других товаров, подпадающих под санкции, в Россию, не находят отклика в Абу-Даби. Поэтому они планируют потребовать от ОАЭ прекратить сотрудничество с Россией.

Как было объявлено ранее, ОАЭ присоединятся к объединению, включающему страны, принимавшие участие в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика), и это произойдет с 1 января 2024 года.