В Кремле оценили переговоры Путина и Эрдогана

Согласно заявлению Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, переговоры между президентами России и Турции, Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, прошли успешно и конструктивно. Кадры с комментарием Дмитрия Пескова были опубликованы в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

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По словам официального представителя Кремля, переговоры охватили все важные аспекты сотрудничества между двумя странами, и был проведен исчерпывающий анализ их двусторонних отношений. Это оценка первой части переговоров глав государств.

Песков также отметил, что на встрече президентов Путина и Эрдогана произошел полный обмен информацией, включая доклады министров и руководителей рабочих групп. Это подчеркивает высокую степень координации и взаимопонимания между сторонами. Результаты переговоров были также обсуждены в контексте подготовленных документов. Подробности документов пока не оглашаются.