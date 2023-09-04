В Польше указали на ложь Запада о России

Польский журналист Лукаш Важеха в своей статье для FPG24 высказал мнение, что Запад манипулирует общественным мнением, создавая впечатление об изоляции России из-за конфликта на Украине. Он утверждает, что эти заявления Запада являются либо манипуляцией, либо просто ложью.

реклама

По словам Важеха, Россия действительно изолирована, но только от Запада, что включает в себя большинство европейских стран, США, Канаду, Австралию, Японию и Южную Корею. Однако он подчеркивает, что это далеко не вся мировая картина.

Важеха отмечает, что на формирование такой картины влияли "огромные дозы пропаганды". В качестве доказательства своих слов, он приводит результаты саммита БРИКС, который прошел в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. На этом событии было принято решение пригласить новых участников в объединение, и официальные заявки на членство подали 23 страны, а более 40 государств выразили желание вступить в эту организацию.

Сейчас в БРИКС входят пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Множество стран мира не видят оснований вступать в конфликт между США и Россией и не встают ни на одну из сторон.







