Турция заявила об отсутствии холода в отношениях с РФ после визита Зеленского

Согласно информации, опубликованной телеканалом NTV, главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч опроверг заявления о возможном охлаждении отношений с Россией после недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию. В заявлении Кылыча подчеркивается, что на самом деле Турция смогла завоевать доверие обеих сторон с самого начала конфликта.

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Представители турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) подтвердили, что президент Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести визит в Россию на предстоящей неделе. В ходе этой поездки Эрдоган планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Одной из ключевых тем переговоров между лидерами двух стран будет возможное возвращение России к участию в зерновой сделке.

Напомним, что 7 июля текущего года Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским в особняке Вахдеттин в Стамбуле. Теперь же Турция стремится разъяснить, что заявления о нарушении отношений с Россией не соответствуют действительности, и подчеркивает свои усилия по укреплению доверия и сотрудничества с обеими странами.