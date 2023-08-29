В США призвали союзников помочь Украине в проведении выборов

Сенатор Линдси Грэм, выступая в социальных сетях, призвал союзников поддержать Украину в организации выборов 2024 года. Он выразил одобрение инициативе Владимира Зеленского о проведении свободных и справедливых выборов, считая это символом государственной поддержки в условиях конфликта.

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Грэм подчеркнул важность финансовой и технической поддержки со стороны союзников, чтобы обеспечить успешное проведение выборов. Зеленский, в свою очередь, подтвердил свою готовность отказаться от власти и допустить новые выборы, при условии трех ключевых факторов.

Во-первых, необходима финансовая помощь со стороны Запада. Во-вторых, изменения в законе должны быть поддержаны парламентом страны, чтобы разрешить выборы во время военного положения. Наконец, требуется присутствие наблюдателей для обеспечения прозрачности процесса.



