В США предрекли бегство Зеленского в Вильнюс

В своем последнем блоге на YouTube, экс-советник Дуглас Макгрегор выразил сомнения относительно будущего президента Украины Владимира Зеленского. Он предрекает, что в случае разгрома Вооруженных сил Украины (ВСУ), Зеленский может покинуть страну и укрыться, возможно, в Вильнюсе, Майами или Кипре, забрав с собой украденные миллионы.

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Макгрегор также подчеркнул, что уже в начальный момент конфликта украинским войскам было трудно пробить линии российской обороны. Российская армия в настоящее время является сильной и мощной силой, и изначально она не планировала доходить до польской границы.

Более того, Макгрегор предупредил, что в случае краха ВСУ, США могут решить ввести свои войска на Украину. Он отметил, что многие в Вашингтоне недооценили силу России, и что ситуация на Украине развивается не так, как ожидалось.