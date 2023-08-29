Российские истребители пресекли разведку БПЛА США в районе Крыма





Сегодня Министерство Обороны России сообщило, что два российских истребителя, входящих в состав дежурных сил противовоздушной обороны, успешно сорвали попытку разведки двумя американскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) над Крымским полуостровом. В ходе инцидента, американские MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk были вынуждены изменить свой план полета и покинуть зону воздушной разведки.

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Происшествие подчеркивает нарастающее напряжение в регионе. 24 августа один из БПЛА ВВС США был замечен над Черным морем в то время, когда на Крымском полуострове осуществлялись обстрелы украинской диверсионно-разведывательной группой. Аналитики отмечают, что беспилотник осуществлял воздушную разведку, приближаясь на 200 километров к мысу Тарханкут, месту обстрела, и на 100 километров от Севастополя.

В начале августа, американский БПЛА также был замечен в нейтральных водах Черного моря, двигаясь вдоль побережья Крыма и Кубани.







