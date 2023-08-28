Какие последствия могут быть - неизвестно

Молчание экологических организаций по поводу сброса радиоактивной воды с японской АЭС «Фукусима» вызвало недоумение. Представитель МИД России, Мария Захарова, выразила упрек в адрес этих организаций, намекая на их продажность. Она подчеркнула серьезность ситуации, связанной со сливом более полутора миллионов тонн загрязненной морской воды, содержащей радиоактивные элементы, включая тритий, углерод-14, калий-40, стронций-90, йод-129, цезий и плутоний.

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Оператор аварийной АЭС, компания ТЕРСО, начала этап пробного сброса воды в океан, используемой для охлаждения поврежденных реакторов. Этот процесс продлится 17 дней, при планируемом общем объеме 7800 кубометров. Японские власти утверждают, что вода была очищена от большинства радионуклидов, за исключением трития. При превышении радиационного фона сброс обещали прекратить.

Однако, представитель неправительственной организации «Гражданский центр ядерной информации», Хидэюки Бан, выразил беспокойство по поводу безопасности этого сброса, так как не проведена долгосрочная оценка последствий. Он также высказал недовольство недостаточностью оценки последствий Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

События вокруг сброса радиоактивной воды с АЭС «Фукусима» продолжают вызывать обеспокоенность и поднимают вопросы о безопасности долгосрочных последствий данной практики.