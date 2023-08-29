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Норвегия будет координировать украинских союзников в сфере оборонных материалов
Норвегия займется координацией украинских союзников

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Норвегия возглавит усилия по координации оборонных материалов для Украины и союзников в НАТО, как объявлено на официальном сайте правительства. Соглашение о поддержке в сфере оборонных материалов и развития оборонной промышленности между Норвегией и Украиной, подписанное в марте 2023 года, укрепит сотрудничество.

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Важно отметить, что Норвегия также возглавит стратегические инициативы в НАТО, направленные на координацию усилий в области оборонных материалов между Украиной и странами-членами альянса. Министр обороны Бьерн Арильд Грам подчеркнул, что с момента обращения НАТО за помощью в 2014 году Норвегия поддерживала Украину в борьбе с коррупцией и внесла изменения в оборонные законы и процедуры.

В свете этих событий, ранее заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов озвучил, что биологические программы США на Украине были свернуты, и активность была перенесена на территорию стран СНГ.

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