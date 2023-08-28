США запланировали в ближайшие годы вооружиться тысячами беспилотников

Замглавы министерства обороны США, Кэтлин Хикс, объявила о планах вооружиться тысячами беспилотников в ближайшие 18-24 месяца. Эти автономные системы будут внедрены на различных территориях в рамках проекта «Репликатор». Цель проекта - противостоять массовому производству беспилотников со стороны Китая. Кэтлин Хикс также подчеркнула, что новые американские дроны будут обладать высокой степенью защиты, что затруднит их сбивание, даже по сравнению с китайскими аналогами.

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Ранее США выразили намерение совместно с Россией и Китаем разработать нормы применения искусственного интеллекта в военной сфере. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности, Бонни Дженкинс, подтвердила этот шаг и обратила внимание на важность международного сотрудничества в данном вопросе.