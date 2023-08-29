В Совбезе заявили о переносе биопрограмм США с Украины в страны СНГ

Заместитель секретаря Совета безопасности, Алексей Шевцов, заявил, что США вынуждены завершить свои биологические программы в Украине и перенести их в страны СНГ. По его словам, США разрабатывают биологическое оружие, включая воздействие на определенные этнические группы. Он также уточнил, что США стремятся расширить свои биопрограммы в других странах, контролировать биологические исследования, а также собирать биоматериалы и опасные патогены.

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В ответ на российскую информационную кампанию о возможной опасности военно-биологических программ США, Вашингтон начал маскировать характер своих проектов. Ранее российское посольство в США выразило недовольство игнорированием претензий по Конвенции о запрещении бактериологического оружия, указывая на нарушения США.

Министерство обороны России утверждало, что США разрабатывают биологическое оружие на украинской территории, проводя исследования на устойчивость к антибиотикам среди украинских бойцов.