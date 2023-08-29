В США предрекли ввод американских войск на Украину

Экс-советник Пентагона, Дуглас Макгрегор, выразил мнение о возможном введения США своих войск на Украину в случае провала Вооруженных сил Украины (ВСУ). Макгрегор поделился своими мыслями в блоге на YouTube, подчеркнув, что ситуация на Украине развивается не так, как ожидалось в Вашингтоне.

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Он отметил, что российская армия сейчас является более крупной и мощной, чем когда-либо. Однако российская сторона, согласно Макгрегору, не планировала расширять свое влияния до польской границы. Эксперт подчеркнул, что американская сторона не имеет полного понимания текущей ситуации на Украине и не обладает достаточным запасом боеприпасов для потенциальной операции.

Ранее Макгрегор также высказал опасения относительно возможного вторжения Польши и Литвы на Западную Украину, обходя НАТО. Он подчеркнул, что независимо от обстоятельств обе страны остаются членами Североатлантического альянса, и их действия могут рассматриваться как операция в рамках данного военного блока.

Экспертное мнение Макгрегора подчеркивает сложную обстановку на Украине и возможные последствия для международной сцены.