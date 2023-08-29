В Турции подтвердили визит Эрдогана в Россию

По сообщению издания Daily Sabah, в турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) подтвердили планируемый визит президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию на следующей неделе. Представитель партии Омер Челик сообщил, что в ходе этой поездки Эрдоган планирует встретиться с российским президентом Владимиром Путиным с целью обсудить вопросы, связанные с возможным возвращением Москвы к участию в зерновой сделке. Ожидается, что данная встреча состоится в городе Сочи.

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По словам Челика, президент Эрдоган активно занимается дипломатической деятельностью с целью предотвращения глобального продовольственного кризиса.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что визит Эрдогана в Россию может состояться 8 сентября. Предполагается, что встреча между лидерами двух стран может произойти перед отправлением на саммит "Большой двадцатки" (G20) в Нью-Дели, Индия.







